Американский авианосец вплотную подошел к Сирии

Американский авианосец вплотную подошел к территориальным водам Сирии, сообщает Press TV. Подобный шаг США уже вызвал различные соображения относительно будущего режима Башара Асада.



Уточняется, что речь идет о "Джордже Буше" - последнем из спущенных на воду авианосцев класса "Нимиц". Корабль с бортовым номером CVN 77 назван в честь 41-го президента США Д.Буша старшего. Авианосцы данного класса - самые большие военные корабли в мировом океане, их водоизмещение составляет более 90 тыс. тонн. Помимо артиллерийского и ракетного вооружения его основную ударную мощь составляют 70 единиц авиатехники, включая 48 боевых истребителей.



Дополнительную нервозность ситуации добавляет информация, что накануне Государственный департамент США призвал всех граждан Америки немедленно покинуть Сирию. Помимо этого, стало известно, что глава дипломатической миссии США в Дамаске, который был отозван после нападения на посольство и о возможном возвращении которого сообщалось ранее, в ближайшей перспективе не вернется.



Ранее, отмечает РосБизнесКонсалтинг, американские политики, за исключением наиболее резких консерваторов, выступали за дипломатическое разрешение проблемы. Об отсутствие желания действовать по ливийскому сценарию также заявляли страны Лиги арабских государств (ЛАГ) и Турция. Кроме того какие-либо серьезные международные действия в отношении Сирии, тем более военного характера, не санкционированы Советом Безопасности ООН.



Официального заявления от Вашингтона пока не последовало. Стоит отметить, что Б.Асад уже пообещал последовать примеру Муаммара Каддафи и до конца сражаться за свою родину. Кроме того, в случае агрессии, он гарантировал обрушить массированный ракетный удар по Израилю.



