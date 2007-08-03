Лондон передал России информацию о несостоявшемся убийце Березовского

МИД Великобритании передал российскому посольству в Лондоне информацию о человеке, который был задержан по подозрению в покушении на предпринимателя Бориса Березовского, сообщил РИА Новости представитель министерства.

"Не бывает такого, чтобы в случае задержания гражданина иностранного государства на британской земле, британское правительство не уведомило об этом соответствующее посольство. Информация по этому случаю (покушению на Березовского) была передана в посольство России в Лондоне", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что в посольство по факсу были переданы основные сведения о подозреваемом, его имя и дата рождения, информация о том, в чем именно его подозревают и информация о полицейском участке, в котором он содержался под стражей.

"Факс был передан и получен", - сказал представитель британского внешнеполитического ведомства.

МИД России 26 июля обратился через посла Соединенного Королевства к британским властям с просьбой дать официальные разъяснения по поводу недавних сообщений о некоем россиянине, который был арестован в Лондоне по подозрению в планировавшемся покушении на Березовского, а затем депортирован из Великобритании.

18 июля столичная полиция Лондона сделала заявление о том, что 21 июня этого года некий мужчина был задержан в центре Лондона по подозрению в подготовке убийства. Позже, 23 июня, он был освобожден без предъявления обвинений и передан в распоряжение иммиграционных властей для депортации из страны.

Борис Березовский, который проживает в Великобритании, где ему предоставлен статус беженца, подтвердил, что Скотланд-Ярд 16 июня порекомендовал ему покинуть страну в связи с угрозой покушения. Спустя неделю он получил сигнал о том, что может безопасно вернуться обратно в Великобританию.