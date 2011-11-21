Грузия: Медведев признал, что Россия начала войну

Власти Грузии считают, что заявление президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА о причинах войны в августе 2008 года можно расценивать как признание того, что военные действия тогда начала Россия, сообщает Газета.ру.

«Заявление президента России о причинах грузино-российской войны важно тем, что МЕДВЕДЕВ признал не только то, что войну начала Россия, но и почему она это сделала», – заявил председатель парламента Грузии Давид БАКРАДЗЕ.

Как сообщал УНИАН, Президент Д.МЕДВЕДЕВ в понедельник на встрече с военными во Владикавказе впервые назвал одним из последствий войны с Грузией в 2008 году то, что ни Грузия, ни другие страны, против вступления которых в НАТО выступала Россия, так и не были приняты в альянс.

«Если бы в 2008 году мы дрогнули, была бы уже другая геополитическая раскладка, и целый ряд стран, которые пытались искусственно затащить в Североатлантический альянс, скорее всего, были бы там», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«Они реально рассчитывали на совершенно иной ответ - и политический ответ, который, естественно, был за руководством страны, за верховным главнокомандующим, и военный ответ. Они по всем этим ответам просчитались. Это, на самом деле, останется в истории, что бы там ни говорили», - сказал на это Д.МЕДВЕДЕВ.