Белорусы два часа сидели без интернета

Большинство белорусских сайтов около двух часов были недоступны из-за аварии в одном из дата-центров национального оператора связи.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, недоступными были сайты, размещенные в дата-центре «Белтелекома».

Как сообщают белорусские Интернет-форумы, проблемы с доступом были связаны с тем, что в дата-центре произошел сбой электропитания. Проблемы начались около 17:00 по минскому времени, но к 18:50 неполадки были устранены.

Справка УНИАН. Согласно Указу Президента Беларуси №60, все белорусские сайты должны быть размещены на территории страны.

Из-за того, что современных дата-центров в стране нет, а единственным крупным поставщиком хостинг-услуг является «Белтелеком», любая авария в дата-центре провайдера приводит к исчезновению белорусского интернета.