Назарбаев распустил парламент

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о роспуске нижней палаты парламента - мажилиса, досрочные выборы назначены на 15 января 2012 года.

Текст указа опубликован в среду в официальных СМИ.

"В соответствии со статьей 63 Конституции Республики Казахстан и статьями 85, 87 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан"постановляю: распустить мажилис парламента четвертого созыва, назначить внеочередные выборы депутатов мажилиса, избираемых по партийным спискам, на 15 января 2012 года", - приводит текст документа РИА Новости.