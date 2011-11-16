Назарбаев распустил парламент
00:44, 16 ноября 2011Мир
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Выборы в Казахстане назначены на 15 января
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о роспуске нижней палаты парламента - мажилиса, досрочные выборы назначены на 15 января 2012 года.
Текст указа опубликован в среду в официальных СМИ.
"В соответствии со статьей 63 Конституции Республики Казахстан и статьями 85, 87 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан"постановляю: распустить мажилис парламента четвертого созыва, назначить внеочередные выборы депутатов мажилиса, избираемых по партийным спискам, на 15 января 2012 года", - приводит текст документа РИА Новости.
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