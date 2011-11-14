Евросоюз усилил санкции против Сирии

Совет иностранных дел Европейского Союза принял решение усилить ограничительные меры против Сирии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Совета.

В частности, расширен на 18 человек список лиц, которым запрещен въезд в ЕС и активы которых в Европе будут заморожены.

Таким образом, общее количество граждан Сирии, въезд в Евросоюз которым запрещен и чьи активы остаются замороженными, достигло 74-ми.

Кроме того, сохраняется решение о замораживании активов 19-ти компаний Сирии.

Совет иностранных дел ЕС также запретил Европейскому инвестиционному банку предоставлять кредиты Сирии в рамках ранее согласованных проектов для этой страны.