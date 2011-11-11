На американской авиабазе сжигали погибших

Персонал авиабазы, где сжигали останки погибших военнослужащих, будет привлечен к ответственности, заявил глава Пентагона Леон Панетта.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на свои источники в военных кругах сообщила, что сотрудники базы ВВС США в Довере (штат Делавэр) на протяжении нескольких лет избавлялись от останков погибших в зонах военных действий военнослужащих, кремируя их и выбрасывая пепел на свалку. Способ ликвидации останков родственникам павших военнослужащих не раскрывался. В морг в Довере свозят останки большинства убитых военных. В настоящее время федеральные власти расследуют деятельность сотрудников морга в 2003-2008 годах.

"Погибшие американские военнослужащие заслужили того, чтобы достойно вернуться домой... Персонал базы, причастный к этому, понесет ответственность", - сказал Панетта на совместной пресс-конференции с главой Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Мартином Демпси.

По словам главы Пентагона, он приказал командующему ВВС провести тщательное расследование и предпринять все необходимые дисциплинарные меры. Также Панетта потребовал найти свидетелей происходившего и поинтересоваться у них, почему они на протяжении достаточного долгого времени не сообщили соответствующим структурам о действиях персонала базы.

"Мы разберемся и найдем истину. Ситуация крайне печальная", - сказал в свою очередь глава ОКНШ.

Он отказался отвечать на вопрос журналиста о том, правомерно ли действовал персонал базы.

Накануне представители ВВС признали Washington Post, что подобная практика действительно имела место. Они отметили, что она осуществлялась лишь применительно к отдельным частям тел погибших, которые невозможно было идентифицировать, которые были найдены на поле боя спустя какое-то время и от которых члены семей погибших разрешили избавиться.

Заместитель главы личного состава ВВС сравнил процедуру избавления от останков с ликвидацией медицинских отходов.

"В то время это было обычным делом, с тех пор практика улучшилась", - сказал он газете.

Между тем родственники покойных военнослужащих возмущены тем, как военное командование обошлось с останками их близких, передает РИА Новости.