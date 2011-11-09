Гигантский астероид прошел близко от Земли
08:45, 09 ноября 2011Мир
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Впервые за последние 200 лет
Гигантский астероид, размером с авианосец, прошел на очень близком - по астрономическим меркам - расстоянии от Земли.
Как сообщает русская служба Би-Би-Си, космический объект приблизился к Земле на расстояние в 300 тысяч километров. Такое происходит впервые за последние 200 лет.
Это также самый большой каменный объект, пролетающий мимо Земли с 1976 года.
В следующий раз астероид столь крупных размеров приблизится к Земле в 2028 году.
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