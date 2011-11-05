Меркель: Европе потребуется не менее 10 лет, чтобы выйти из кризиса

Канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ заявляет, что Европе потребуется не менее 10 лет, чтобы оздоровить финансовую систему и выйти из нынешнего долгового кризиса.

Как сообщает радио «Свобода», в комментариях, появившихся на личном сайте А.МЕРКЕЛЬ, говорится о необходимости предпринять значительные усилия и шаг за шагом продвигаться вперед.

В пятницу в Каннах (Франция) завершился саммит «Группы 20-ти» доминирующей темой которого стал финансовый кризис в еврозоне.

На форуме было принято решение увеличить капитал Международного валютного фонда, а также поручить ему контроль за выполнением Италией программы сокращения бюджетного дефицита.