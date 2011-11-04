Обама: США помогут Европе

США могут помочь Европе в разрешении долгового кризиса, занимаясь подъемом собственной экономики, заявил президент США Барак Обама.

В совместном телеинтервью с президентом Франции Николя Саркози Обама сказал, что "европейские проблемы будут решены европейскими лидерами".

"Одна из основных вещей, которую я могу сделать, это обеспечить экономический рост в США. Нужно нам сократить наш бюджетный дефицит, стимулировать экономическое развитие. Я предложил Конгрессу закон о создании рабочих мест. Это также даст преимущества Европе, поскольку если экономический рост в США достигнет 5% вместо 1% или 2%, это будет прямой вклад, в частности, в европейский экспорт", - заявил Обама, отвечая на вопрос, какой вклад может сделать США в разрешение европейских проблем.

Он также отметил, что "финансовые потоки сегодня глобальны".

"Сотрудничество между нашим Центробанком и европейскими Центробанками, которое обеспечивает должный объем ликвидности на рынках, совершенно необходимо и помогает Европе разрешить ее проблемы", - цитирует РИА Новости.