МИД Латвии: Евроинтеграция Украины способствует безопасности ЕС

Евроинтеграция Украины способствует безопасности и солидности Европейского Союза. Об этом, как сообщает информагентство «PROXIMAИнформ», заявил госсекретарь Министерства иностранных дел Латвии Андрис Тейкманис.

«Но мы действительно заинтересованы, чтобы ваша страна приблизилась к Европе. Потому что даже если смотреть со стороны ЕС, то это совершенно определенно прибавляет и безопасность, и солидность Евросоюзу, когда рядом находится демократичная стабильная, экономически развитая страна», - сказал он.

Дипломат отметил, что в ЕС регулярно обсуждается тема Украины в разных форматах в контексте заключения соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли между Украиной и ЕС, либерализации визового режима, функционирования правовой системы, независимости судов, эффективности судопроизводства.

Напомним, 27 октября Европарламент принял резолюцию по Украине.