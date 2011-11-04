В России - День народного единства

В России сегодня отмечается государственный праздник – День народного единства.

Праздник приурочен к дню Казанской иконы Божьей матери – одной из главных святынь Русской православной церкви – и связан с годовщиной освобождения Москвы от польско-литовского войска в 1612 году.

Во многих городах пройдут праздничные мероприятия. В Нижнем Новгороде в них примут участие президент Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин.

В Москве и других городах националистические организации проведут традиционный «Русский марш». В столице власти санкционировали шествие на юго-востоке города с участием 10 тысяч человек. Организаторы заявляют о 25 тысячах.