Новый глава Страсбургского суда сегодня вступит в должность

Новый председатель Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) британец сэр Николас Братца (Nicolas Bratza) вступит пятницу в свою должность, сообщили РИА Новости в пресс- службе ЕСПЧ.

Братца был избран путем тайного голосования 47 судей в начале июля. На этом посту он сменил француза Жан-Поля Коста, возраст которого достиг 70 лет - предельно допустимого для этой должности, по правилам Европейской конвенции по правам человека.

Согласно статье 9 Регламента Суда, его председатель исполняет не только представительские функции.

Как пояснил РИА Новости судья от России в ЕСПЧ Анатолий Ковлер, "он фактически руководит работой Суда, как в административном плане, так и в плане организации судебной функции: определяет даты заседаний пленарных сессий, Большой палаты, проводит жеребьевку состава Большой палаты, председательствует в ней, ведет публичные слушания, ведет заседания Бюро и коллегии из пяти судей, определяющей возможность пересмотра постановлений палат и т.д".

57-летний Николас Братца - выпускник Оксфордского университета, работал адвокатом. В 1998 году стал судьей Европейской комиссии по правам человека, а с начала 2007 года - заместитель председателя Страсбургского суда.

ЕСПЧ - международный орган, призванный обеспечивать соблюдение и исполнение Европейской конвенции по правам человека 1953 года. В его структуру входят Большая палата из 17 судей, секции (по семь судей) и комитеты (по трое судей).