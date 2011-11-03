Президент Франции Николя Саркози заявил, что обвал евро будет означать коллапс Европы, поэтому единую европейскую валюту надо защищать.

"Нам необходимо защищать (единую) валюту... Мы не можем допустить обвала евро, это будет означать развал Европы", - сказал французский президент во время саммита G20. Он также отметил, что Греция сама должна решить, оставаться ей в зоне евро или нет.

"Мы четко заявили, что желаем сохранения Греции в зоне евро, но мы не можем желать этого, если она сама этого не хочет", - заявил глава Франции, отметив, что Греция - независимая и свободная страна.

По словам Н.Саркози, члены еврозоны должны соблюдать ряд общих правил. Он также приветствовал решение греческих властей отложить референдум по вопросу принятия очередного транша кредитов в обмен на сокращение расходов бюджета, слухи о котором привели к очередному витку турбулентности на фондовых рынках.

"Евро предполагает ответственность... для всех, кто участвует (в еврозоне). Между членами блока есть солидарность, но минимум общих правил необходимо соблюдать. Это был мой основной тезис на вчерашних переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая согласилась с ним. Я очень рад, что в Греции нашлись политики, которые отнеслись к нему с пониманием", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.