Британский премьер: мир находится в долгу перед США

Мир находится в долгу перед США за их роль в борьбе с международным терроризмом, заявил премьер-министр Великобритании Гордон Браун. "В этом веке Соединенным Штатам выпало сыграть центральную роль в борьбе с терроризмом. Они доказали храбрость своего народа. После 11 сентября 2001г. мы увидели, что можно разрушить дома, но не ценности", - сказал премьер.

Глава британского правительства отметил, что во время встречи с президентом соединенных Штатов Джорджем Бушем, которая состоится сегодня, он выступит за равноправие, свободу выражения идей и возможность проявить себя для правительств Великобритании и США, поскольку они обладают "едиными ценностями и общей судьбой", передает РБК, со ссылкой на АР. "Эти идеи дают нам силу для совместной работы по борьбе с мировыми угрозами: распространением ядерного оружия, бедностью и глобальным изменением климата", - добавил Г.Браун.