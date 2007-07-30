Британский премьер: мир находится в долгу перед США
08:39, 30 июля 2007Мир
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Браун встретится с Бушем
|Гордон Браун - преемник Тони Блэра. Фото с сайта http://pub.tv2.no/ Yahoo
Глава британского правительства отметил, что во время встречи с президентом соединенных Штатов Джорджем Бушем, которая состоится сегодня, он выступит за равноправие, свободу выражения идей и возможность проявить себя для правительств Великобритании и США, поскольку они обладают "едиными ценностями и общей судьбой", передает РБК, со ссылкой на АР. "Эти идеи дают нам силу для совместной работы по борьбе с мировыми угрозами: распространением ядерного оружия, бедностью и глобальным изменением климата", - добавил Г.Браун.
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