Китай запустил космический корабль

В Китае с космодрома Цзюцюань осуществлен запуск беспилотного космического корабля "Шэньчжоу-8", сообщает Би-би-си.

Старт ракеты-носителя "Великий поход" был показан в прямом эфире китайского телевидения.

Программа полета предусматривает стыковку с экспериментальным орбитальным модулем "Тяньгун-1" ("Небесный дворец"), который является прототипом будущей космической станции.

Если миссия "Шэньчжоу-8" окажется успешной, то следующим шагом станет запуск в 2012 году на орбиту двух кораблей, как минимум один из которых будет пилотируемым, рассказал пресс-секретарь космической программы Китая.

Кроме того, в 2012 году Пекин планирует осуществить облет Луны в автоматическом режиме и произвести высадку луноходов на поверхность спутника.