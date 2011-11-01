Китай запустил космический корабль

00:55, 01 ноября 2011
Мир
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Пункт назначения - "Небесный дворец"

В Китае с космодрома Цзюцюань осуществлен запуск беспилотного космического корабля "Шэньчжоу-8", сообщает Би-би-си.

Старт ракеты-носителя "Великий поход" был показан в прямом эфире китайского телевидения.

Программа полета предусматривает стыковку с экспериментальным орбитальным модулем "Тяньгун-1" ("Небесный дворец"), который является прототипом будущей космической станции.

Если миссия "Шэньчжоу-8" окажется успешной, то следующим шагом станет запуск в 2012 году на орбиту двух кораблей, как минимум один из которых будет пилотируемым, рассказал пресс-секретарь космической программы Китая.

Кроме того, в 2012 году Пекин планирует осуществить облет Луны в автоматическом режиме и произвести высадку луноходов на поверхность спутника.

 

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