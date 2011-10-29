Талибы взяли ответственность за взрыв в Кабуле

В результате теракта, произошедшего в Кабуле 29 октября, погибли, по уточненным данным, 5 военнослужащих НАТО и 8 гражданских специалистов, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление командования Международных сил содействия безопасности в Афганистане (ISAF).

Представителями каких стран были погибшие, пока не уточняется.

Ранее со ссылкой на источники в руководстве США сообщалось, что все 13 человек, погибшие в результате взрыва в столице Афганистана, были американскими военнослужащими. Пресс-секретарь Минобороны Канады, в свою очередь, в интервью AP заявил, что в Кабуле погиб военнослужащий из этой страны.

Начиненный взрывчаткой автомобиль, за рулем которого находился террорист-смертник, днем в субботу на западе Кабула врезался в колонну, напоминает Лента.ру. Всего в результате теракта погибли 17 человек, включая трех мирных жителей и афганского полицейского. Ответственность за взрыв взяло на себя движение "Талибан".