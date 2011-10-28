Убийц Каддафи отдадут под суд

Убийцы экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи будут преданы суду. Такое сообщение сегодня сделали представители Переходного национального совета (ПНС) страны, передает телеканал Al Arabiya.

Бывший ливийский диктатор был убит 20 октября во время боев в городе Сирт - на своей "малой родине", напоминает РосБизнесКонсалтинг. М.Каддафи намеревался покинуть Сирт, но колонну машин, в которой он находился, обстреляли самолеты военно-воздушных сил Франции, и они вынуждены были вернуться в город, где вскоре попал в плен и сразу был убит при противоречивых обстоятельствах.

23 октября ливийские патологоанатомы провели вскрытие тела М.Каддафи, из результатов которого следует, что ливийский диктатор скончался от огнестрельных ранений в голову и туловище.

Представители многих стран высказались за проведение расследования обстоятельств смерти экс-главы Ливии. По мнению некоторых экспертов, есть ряд аспектов, которые могут указывать на то, что М.Каддафи был взят живым, а уже после толпа устроила над ним самосуд. Ряд СМИ даже называл имя предполагаемого убийцы.