Убийцу Каддафи показали на видео

Появилась видеозапись, на которой заснят предполагаемый убийца свергнутого ливийского лидера Муамара Каддафи, сообщает РИА Новости. Телеканал Sky News продемонстрировал кадры, на которых группа военных Переходного национального совета (ПНС) поздравляет человека, утверждающего, что именно он застрелил Каддафи.

"Этот парень убил Каддафи своими руками из пистолета", - говорит один из бойцов ПНС.

"Он это сделал прямо передо мной. Я видел это. Вот парень который убил его", - восклицает другой.

Сам герой сюжета охотно демонстрирует перед камерой свое оружие, улыбается и одобрительно соглашается с возгласами поздравляющих его сослуживцев.

В интервью Би-би-си командир подразделения, захватившего Каддафи, говорил, что раненого полковника выволокли из дренажной трубы, в которой он прятался, после чего тот сделал всего десять шагов и рухнул без сознания, когда вокруг начали стрелять. Как сказал командир подразделения, некоторые из его бойцов хотели расстрелять полковника, а он пытался не допустить этого.

Как отмечают проводившие вскрытие врачи, на теле Каддафи было обнаружено два пулевых ранения - в голове и животе. По словам главы исполкома ПНС Махмуда Джибриля, в результате вскрытия пока не удалось установить, от чьей пули погиб полковник.