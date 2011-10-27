Китай может оплатить долги еврозоны

По итогам состоявшегося 26 октября в Брюсселе саммита глав государств еврозоны будет объявлено об увеличении Европейского фонда финансовой стабильности (ЕФФС) с 440 миллиардов евро до одного триллиона. Об этом сообщает France-Presse со ссылкой на осведомленного дипломата.

Он рассказал, что решение об увеличении фонда будет содержаться в итоговой декларации саммита, которая, как ожидается, будет принята в первые часы 27 октября.

По итогам предыдущего саммита государств ЕС в воскресенье сообщалось, что руководители стран Евросоюза не будут увеличивать ЕФФС за счет госгарантий, замечает РИА Новости. Средства для помощи банкам и для увеличения ЕФФС могут быть привлечены за счет создания нового юридического лица, инвестировать в которое могут Международный валютный фонд (МВФ) и третьи страны, в частности Китай.

Ранее Пекин заявил о готовности вложить средства в увеличение ЕФФС, который необходимо увеличить для решения долговых проблем стран еврозоны. ЕС сообщил, что глава фонда Клаус Реглинг отправится в Китай 28 октября для обсуждения этого предложения.