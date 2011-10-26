НАТО планирует пригласить Януковича в Чикаго

В НАТО планируют пригласить Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА на саммит стран, которые принимают участие в операциях в Афганистане, который состоится в Чикаго.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве помощник заместителя генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Джеймс АППАТУРАЙ.

«Мы также будем проводить саммит в Чикаго, куда будет приглашен ваш Президент для участия в собрании стран, которые принимают участие в операциях в Афганистане», - сказал он.

Д.АППАТУРАЙ поблагодарил Украину за участие в операциях под эгидой НАТО.