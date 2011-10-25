Каддафи и его сына Мутассима похоронили в пустыне

Бывший ливийский диктатор Муамар Каддафи похоронен сегодня утром в пустыне, передает телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на представителей новых властей Ливии.

Где именно погребен М.Каддафи, не разглашается – власти опасаются, что сторонники бывшего диктатора могли бы превратить его могилу в место для поклонения. Вместе с М.Каддафи похоронен и его сын Мутассим, отмечает радио «Свобода».

М.Каддафи погиб 20 октября при задержании бойцами Национального переходного совета Ливии. Власти пообещали, что проведут тщательное расследование обстоятельств гибели свергнутого правителя.

Остается неизвестной судьба еще одного сына Каддафи – Сейфа аль-Ислама. Национальный переходный совет утверждает, что он еще в Ливии и намерен бежать в одну из соседних стран.

В арабских СМИ появились сообщения, что выжившие члены семьи М.Каддафи собираются обосноваться в Южно-Африканской Республике. Официального подтверждения этой информации нет.