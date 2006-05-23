Украинские повара сварили лучший в мире суп

Сборная Украины завоевала серебряную медаль в командных соревнованиях на Первом международном фестивале кулинарного искусства, который состоялся 11-14 мая на о. Крит в Греции.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила заместитель руководителя отдела маркетинга гостиницы “Днепр” Инна НЕРОВНАК.

По ее словам, в конкурсе приняли участие 54 участника из разных стран мира.

В 2 из 12 конкурсных номинаций победу одержали украинские повара.

В частности, золотую медаль в номинации “Блюда из куриного филе” завоевал шеф-повар ресторана гостиницы “Днепр” Вячеслав ГРИБОВ, а в номинации “Горячий суп из овощей” не было равных повару 6-го разряда того же ресторана Александру ХАМАЗЕНКО. Кроме того, В.ГРИБОВ получил “серебро” еще и в номинации “Блюда с ксаре ягненка”.

И.НЕРОВНАК сообщила, что после выступлений в 12 индивидуальных номинациях были отобраны представители 2 стран, которые показали лучшие результаты, для выступления в командных соревнованиях.

По ее словам, украинская команда, которую возглавил В.ГРИБОВ, к сожалению, уступила хозяевам фестиваля сборной Греции, однако получила почетные серебряные награды.