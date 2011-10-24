В Беларуси резко подорожал сахар

В Беларуси с 24 октября сахар дорожает на 16,67% в соответствии с постановлением Министерства экономики от 22 октября №171, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале, передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь.

В соответствии с документом, предельная максимальная розничная цена с НДС на сахар-песок, расфасованный в потребительскую упаковку развесом от 500 г до 1 кг включительно, составит 7 тыс. белорусских рублей за килограмм.

Согласно постановлению, юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие объекты оптовой, розничной торговли и общественного питания, должны произвести по состоянию на 24 октября текущего года переоценку остатков сахара в соответствии с изменениями, предусмотренными постановлением, с отнесением разницы от переоценки остатков продукции согласно законодательству Республики Беларусь.

Постановление вступает в силу с 24 октября.

Справка УНИАН. Это уже пятое повышение цены на сахар в Беларуси в текущем году: в январе и феврале он подорожал на 10%, в мае – почти на 40%, в сентябре – на 20% до 6 тыс. рублей за килограмм. Всего за январь-сентябрь 2011 года цены на сахар выросли более чем вдвое – на 101,6%.

В связи со слухами о повышении цены на сахар летом текущего года наблюдался ажиотажный спрос на этот продукт. Власти обещали, что сахар не будет дорожать до начала переработки нового урожая сахарной свеклы, массовая уборка которой началась в сентябре.

Напомним, что в Беларуси с 20 октября установлен единый курс белорусского рубля, который на сегодня составляет 8660 рублей за 1 долл.