Глава МВФ отметила серьезный прогресс после саммита Евросоюза

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила в воскресенье по итогам саммита 27 государств в Брюсселе, что европейские лидеры "добились хорошего прогресса" в вопросе разрешения долгового кризиса.

"Мы очень хорошо продвинулись, это была действительно очень эффективная встреча, и я надеюсь, мы на правильном пути перед встречей в среду", - заявила Лагард.

На повестке дня саммита ЕС были такие вопросы как план рекапитализации европейских банков, возможное увеличение объема Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), а также увеличения размера списаний по греческому долгу, которые стране могут предоставить частные банки-кредиторы.

Ожидается, что в среду 26 октября лидеры ЕС представят комплексный план по борьбе с кризисом, охватывающий все эти пункты.