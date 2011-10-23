10 стран предложили помощь Турции

Несколько стран, в том числе Греция, предложили Турции помощь в связи разрушительным землетрясением в провинции Ван на юго-востоке страны, сообщает РИА Новости.

В сообщении МИД Турции, размещенном в Твиттере, говорится, что главы МИД Азербайджана, Израиля, США, Великобритании, ФРГ, Польши, Венгрии, Швейцарии и Венгрии позвонили министру иностранных дел Турции и предложили ему помощь своих стран.

Кроме того, министр иностранных дел Греции выразил от имени греков глубокие соболезнования турецкому народу, сообщил в воскресенье греческий МИД, и предложил любую возможную помощь со стороны греческих силовых структур.

Армения также готова помочь Турции в ликвидации последствий, если Анкара обратится к Еревану, заявил заместитель главы МЧС страны. "Если власти Турции обратятся к Армении с просьбой о помощи в устранении последствий мощного землетрясения, армянские специалисты готовы отправиться в Турцию и оказать помощь", - цитирует его слова сайт News.am. Григорян сообщил, что в МЧС Армении проводится экстренное совещание под председательством министра.

По последним данным, число жертв землетрясения в Ване превысило 80 человек. Тела более 50 человек доставлены в больницу уезда Эрджиш, который находился в эпицентре стихийного бедствия, передает информагентство Джихан. Более 200 человек пострадали, разрушены жилые здания.