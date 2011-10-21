В Минске продолжаются задержания

Сегодня в столице Беларуси Минске должна пройти акция солидарности с политзаключенными.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, акция, которую организовывает гражданская кампания «Европейская Беларусь», планируется на Октябрьской площади.

Между тем, по информации правозащитников, в Минске продолжаются превентивные задержания накануне этой акции солидарности с политзаключенными. Правозащитники сообщают о задержании уже двух активистов кампании – Максима ВИНЯРСКОГО и Андрея МОЛЧАНА. Сегодня утром также был задержан фигурант уголовного дела о массовых беспорядках 19 декабря 2010 года Федор МИРЗОЯНОВ, помилованный Президентом.

Накануне, 20 октября, Генпрокуратура Беларуси вынесла официальное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства о массовых мероприятиях активисту «Европейской Беларуси» Сергею КАЗАКОВУ, который также был осужден по делу о событиях 19 декабря 2010 года и помилован Президентом.

По информации Генпрокуратуры, установлено, что «КАЗАКОВ имеет непосредственное отношение к распространению призывов к проведению 21 октября несанкционированных акций протеста на Октябрьской площади в Минске и центральных площадях других населенных пунктов страны».

Поскольку заявок на проведение 21 октября массовой акции на Октябрьской площади в Минске и других населенных пунктах республики в местные органы власти не поступало, Генпрокуратура уведомила С.КАЗАКОВА о возможности привлечения к ответственности за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий.

Тем временем Верхняя палата парламента Беларуси сегодня, 21 октября, одобрила поправки в закон «О массовых мероприятиях», ограничивающие возможность их проведения.

В частности, власти приравнивают к термину «пикетирование» организованные с помощью Интернета сборы людей. Устанавливается, что до получения разрешения на проведение акции активисты не вправе размещать в глобальной сети информацию о дате и месте ее проведения. Расширен перечень мест, где проведение массовых мероприятий не допускается.

Законопроект инициирован МВД Белоруссии. Поводом стали проходившие в республике акции молчаливой солидарности граждан, протестующих против политики властей. Только в июне-июле были арестованы около полутора тысяч их участников.

Для вступления в силу закон должен быть подписан Президентом и опубликован в центральных СМИ.