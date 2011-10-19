Путин: Евразийский экономический союз может быть создан к 2015 году

Евразийский экономический союз может быть создан к 2015 году.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал на пресс-конференции по итогам заседания Высшего органа Таможенного союза на уровне глав правительств.

«Евразийский союз – это дело будущего. Сначала мы говорили о Таможенном союзе, сейчас говорим о том, что с 1 января следующего года должны заработать механизмы ЕЭП и это гораздо более глубокая степень интеграции», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, в ходе формирования ЕЭП придется принимать большое количество нормативных актов и вносить изменения в национальные законодательства.

«И только потом, где-то на рубеже 2015 года мы можем подойти, если будем также энергично действовать как до сих пор, к идеи создания Евразийского союза», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, это вопрос квазиполитического характера.