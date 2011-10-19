Папе Римскому на Рождество подарят елку из Закарпатья

В открытии Рождественской елки в Ватикане впервые примут участие не только епископы католических церквей Украины латинского и византийского обрядов, но и представители Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации УГКЦ.

Такая договоренность была достигнута сегодня во время встречи главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава (ШЕВЧУКА) с представителем предстоятеля УПЦ МП Блаженнейшего Владимира (САБОДАНА) архиепископом Александром (ДРАБИНКО), руководителем Отдела внешних связей УПЦ МП.

В Департаменте информации также сообщили, что в подарок Папе Римскому БЕНЕДИКТУ XVI на Рождество подарят елку из Закарпатья, а елки для Апостольского дворца привезут из Львовской области.

«Это чрезвычайно важное событие, поскольку разные страны мира годами ожидают такой возможности. Для Украины это еще одно свидетельство ее европейских корней и принадлежности к семье европейских народов», – сказал Блаженнейший Святослав.

Традиция устанавливать рождественскую елку на площади Святого Петра в Ватикане появилась в конце прошлого века во время понтификата Иоанна Павла II. БЕНЕДИКТ XVI продолжил традицию, согласно которой ели привозят в Ватикан из разных стран мира.

В прошлом году 94-летняя рождественскаяю елка высотой 34 метра и весом 5 тонн была доставлена в подарок понтифику из североитальянской провинции Больцано-Альто-Адидже. Ранее елки в Ватикан привозили из Австрии, Германии, Бельгии и других стран.

У подножия елки обычно устанавливаются рождественские ясли, которые Папа Римский освящает в преддверие Рождества, 24 декабря.