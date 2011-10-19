Польша увеличила выдачу виз гражданам Украины

Консульства Польши в Украине выдали в первой половине текущего года около 276 тысяч виз, что на 25%, или на 55 тысяч виз больше, чем в первой половине прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные польского Министерства иностранных дел, которыми располагает УНИАН.

За первые шесть месяцев 2011 года больше всего виз среди семи польских консульских представительств в Украине традиционно выдало консульство во Львове – около 146 тысяч.

Консульство в Луцке выдало 58 тысяч виз, киевское - 28,5 тысячи, винницкое – 17,8 тысячи, одесское – 11,5 тысячи, харьковское – 13 тысяч. Севастопольское консульство, которое начало работать в марте этого года, выдало 1,2 тысячи виз.

Наиболее увеличилась выдача виз в консульстве в Виннице (открыто в феврале 2010 года), Одессе и Харькове - вдвое, а также в Луцке – на 45%.

Пресс-служба МИД Польши не уточнила, сколько из выданных в первой половине года виз были шенгенскими и многократными.

По данным МИД Польши, польские консульства в Беларуси за первую половину этого года увеличили выдачу виз более чем на 65% - до 140 тысяч виз, а в России на 50% - до почти 90 тысяч виз.