Арестованный агент передавал в Россию информацию о структуре испанской разведки

Арестованный в г.Тенерифе на Канарских островах двойной агент, подозреваемый испанскими властями в шпионаже в интересах России, предоставлял российской разведке информацию об организационной структуре разведывательных органов Испании с 2001 г. по 2004 г. Кроме того, арестованный агент, чье имя не разглашается, подозревается в раскрытии личной информации нескольких десятков сотрудников испанской разведки. Об этом сообщил глава разведслужбы Испании Альберто Сайс, передает Reuters.

Как заявил А.Сайс, секретная информация об антитеррористической деятельности Испании и стран НАТО и Евросоюза подозреваемым разглашена не была. "Национальная безопасность Испании не была поставлена под угрозу", - сказал А.Сайс.

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