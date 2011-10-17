В Красноярском крае сгорел частный дом: 9 человек погибли

В Красноярском крае России в результате пожара погибли 9 человек, в том числе 5 детей.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении МЧС по Красноярскому краю.

«17 октября. в 00:51 поступило сообщение от очевидца о загорании частного жилого дома и надворных построек по адресу Нижне-Ингашский район, н.п. Нижняя Пойма, ул. Набережная 24. На момент прибытия первого пожарного подразделений происходило горение частного жилого дома по всей площади и надворных построек на общей площади 180 м2. При разборе завалов на месте пожара обнаружены останки 9 человек – 4 взрослых, 5 детей», - говорится в сообщении.

Причина пожара уточняется.