Польша не изменит политику относительно Украины и России

Польша после образования нового правительства по результатам воскресных парламентских выборов не будет менять свою политику относительно Украины и России.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше выразил директор Фонда польско-украинского сотрудничества PAUCI Ян ПЕКЛО.

„Польская иностранная политика наиболее вероятно останется в руках Радослава СИКОРСКОГО и будет ориентироваться, как и ранее, на укрепление позиции Польши в ЕС”, - сказал эксперт.

Он отметил, что главным проектом развития сотрудничества Евросоюза с государствами - восточными соседями будет оставаться основанное в 2009 году „Восточное партнерство”.

Я.ПЕКЛО сказал, что украинская власть должна осознавать, что Польша так же будет критиковать ее за преследование оппозиции и ограничения общественных свобод, если они будут иметь место.

Аналитик отметил, что победитель выборов - партия главы правительства Дональда ТУСКА „Гражданская платформа” – попытается развивать отношения с Российской Федерацией, но они во многом будут зависеть от позиции российской власти.

„Острым пунктом может быть дело Украины, которую ПУТИН хочет склонить к вступлению в Таможенный союз и создаваемый Евразийский союз, в то время как Польша и ЕС хотели бы видеть Киев, который интегрируется с Западной Европой”, - отметил эксперт.

Также Я.ПЕКЛО отметил, что возможная победа на воскресных выборах самой популярной оппозиционной партии в Польше „Право и справедливость” Ярослава КАЧИНСКОГО по большому счету также не привела бы к каким-то изменениям в политике Польши относительно Украины.

„Если бы выборы выиграл PIS, рассчитывал бы только на смену риторики, тона в польской восточной политике на более агрессивный и антироссийский. Новых стратегических идей на восточную политику эта партия до сих пор не представила, а реалии, возникающие из кризиса в ЕС, и так не позволили бы их реализацию”, - резюмировал аналитик.

Как сообщал УНИАН, правящая в Польше с конца 2007 года „Гражданская платформа” выиграла очередные парламентские выборы 9 октября, получив 39% голосов избирателей.

Партнер из правительственной коалиции партии власти „Польская крестьянская партия” преодолела пятипроцентный барьер прохождения в Сейм, а количество набранных ею голосов обеспечивает возможность создания новой коалиции на следующие 4 года.