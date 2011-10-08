У берегов Норвегии затонуло судно
10:31, 08 октября 2011Мир
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Человек пропал без вести
Грузовое судно затонуло у берегов Норвегии, один из трех членов экипажа числится пропавшим без вести, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Объединенного спасательного координационного центра южной Норвегии Сив НАМОРК.
"Сухогруз Finnoey Glimt затонул к северу от города Хаугезунд в 700 метрах от берега", - сообщила С.НАМОРК.
Судно, длина которого составляла 48 метров, принадлежало компании Ryfylke Shipping и совершало рейсы вдоль норвежского побережья.
На открытой палубе судна находился экскаватор, информации о других грузах нет, отметила С.НАМОРК.
В поисках пропавшего без вести человека участвуют вертолеты, спасательные суда и катера.
Причина инцидента выясняется.
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