Баптисты угрожают сорвать похороны Джобса

Известная своим радикализмом "Баптистская церковь Вестборо" объявила о намерении устроить протесты на церемонии похорон основателя корпорации Apple Стива Джобса. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на интернет-ресурс pcmag.

"Он не верил в бога и учил греху", - говорится в сообщении церкви, которая объединяет преимущественно членов многочисленного семейства Фелпс.

Новатора, изменившего мир созданием революционных технологий, церковники обвинили в том, что созданные Apple гаджеты способствовали распространению греховных взглядов.

Полиция подтвердила, что "Баптистская церковь Вестборо" намерена устроить пикет на кладбище и не намерена создавать ее членам препятствий в выражении своих взглядов, ссылаясь на конституцию США, которая провозглашает свободу слова.

Интересно, что призыв к своим сторонникам пикетировать похороны Джобса Мардж Фелпс разослала с помощью своего iPhone.

"Баптистская церковь Вестборо" известна своим скандальным пикетированием похорон многих почивших знаменитостей, которых это религиозное объединение охарактеризовало как "грешников", а также военнослужащих, доставленных на родину из Ирака и Афганистана, за то, что они были "виновны в убийстве".

Стив Джобс, который стал иконой для мира технологий и миллионов пользователей Apple, после продолжительной болезни скончался в среду вечером в кругу семьи в возрасте 56 лет. Семья не сообщает место захоронения культового менеджера. По свом убеждениям он был буддистом.