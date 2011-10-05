Россия и Украина ведут переговоры по противоракетной обороне

Россия и Украина ведут переговоры по совместному решению задач по противоракетной обороне.

Как сообщает РИА «Новости», об этом сказал журналистам командующий российскими Космическими войсками генерал-лейтенант Олег ОСТАПЕНКО.

"Сейчас идут переговоры с украинской стороной по совместному решению задач по ПРО", - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможности использования украинских РЛС в Севастополе и Мукачево, О.ОСТАПЕНКО назвал их устаревшими. В настоящее время в РФ близки к готовности четыре РЛС нового поколения: в Калининградской, Иркутской, Ленинградской областях и Краснодарском крае, а РЛС в Армавире уже стоит на опытно-боевом дежурстве.

КВ также ожидают в ближайшее время результатов переговоров с Азербайджаном о дальнейшем использовании Габалинской РЛС, срок аренды которой истекает 24 декабря 2012 года. "Если бы Россия не была заинтересована в аренде этой РЛС, переговоры бы не проводились", - сказал генерал-лейтенант.