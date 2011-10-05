Большинство погибших при взрыве - студенты

Исламская повстанческая группировка Аль-Шабаб взяла на себя ответственность за взрыв в столице Сомали, в результате которого погибли более 70 человек и около сотни ранены, сообщает Би-би-си.

Взрыв в Могадишо стал самой кровопролитной акцией, совершенной Аль-Шабаб за свою пятилетнюю историю, а также одной из наиболее смертоносных атак за двадцать лет гражданской войны в Сомали.

Грузовик, набитый взрывчаткой, взлетел на воздух у здания министерства высшего образования.

Большинство жертв - студенты и их родители, ожидавшие оглашения результатов отбора стипендиатов для обучения за рубежом.