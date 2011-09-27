Медведев легко убрал конкурента

Президент России Дмитрий Медведев, предложивший министру финансов Алексею Кудрину в течение дня подать в отставку, заявил, что тот имел шанс на иное политическое будущее.

"У Алексея Леонидовича, я так понимаю, была возможность заявить свою позицию раньше и принять для себя решение о своем политическом будущем. Кстати, присоединиться даже к "правым силам". Звали, что называется - Алексей Леонидович отказался. Видимо, по каким-то иным соображениям", - приводит слова президента РИА Новости.

В то же время газета "Коммерсантъ" пишет, что демарш Кудрина вызван тем, что Кремль не сдержал обещания назначить его на пост премьера после выборов: "Он (А.Кудрин) очень хотел возглавить правую партию и как идейный, авторитетный человек теоретически мог сделать хороший проект. Его туда не пустили, пообещав пост премьера при следующем президенте. Но теперь премьером будет сами знаете кто", - сказал изданию его источник.

Напомним, 24 сентября на съезде партии "Единая Россия" Д.Медведев предложил В.Путину баллотироваться в президенты РФ, а сам возглавит правительство. После этого министр финансов заявил, что откажется работать в правительстве Медведева, сославшись на разногласия по экономической политике.

Российские журналисты напоминают, что Путин и Кудрин знакомы еще по работе в команде первого мэра Петербурга Анатолия Собчака. В своей книге Путин рассказывает, как Кудрин в бытность начальником Главного контрольного управления президента пригласил его на работу в администрацию Кремля.

Экономические эксперты сходятся в том, что уход из правительства одной из ключевых и влиятельных фигур может негативно отразиться на российской экономике. Кудрин бессменно и успешно возглавлял Минфин РФ 11 лет.