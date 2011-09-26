МВФ назвал самую богатую страну

Международный валютный фонд признал Катар самой богатой страной в мире в 2010 году, сообщает Газета.Ru со ссылкой на The Global Post.

По данным фонда, ВВП на душу населения в Катаре составляет 88222 долл. На второе место опустился Люксембург – там ВВП на душу населения равен 81466 долл..

Катар почти в два раза обогнал США, страну с самой большой экономикой, где ВВП на душу населения составлял 46860 долл.

По данным МВФ, к 2016 году ВВП на душу населения в Катаре может достичь 111963 долл., что позволит этой стране по-прежнему оставаться на первом месте.