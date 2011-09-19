В китайском городе Чжунба эвакуировали четверть миллиона жителей

На юго-западе Китая в провинции Сычуань более 2,6 млн. человек пострадали в результате наводнений, вызванных ливневыми дождями.

Как передает ИТАР-ТАСС, к настоящему моменту в городе Чжунба из районов бедствия срочно эвакуировано свыше 250 тыс. жителей. В общей сложности от удара стихии там пострадали свыше 1,3 млн. человек. Местные власти уже подтвердили гибель 13 человек в этом населенном пункте, еще 10 жителей считаются пропавшими без вести.

Не менее тяжелая ситуация сложилась и в городе Дачжоу. Наводнения и продолжающиеся последние трое суток ливневые дожди нарушили там нормальную жизнь более 1,3 млн. человек. Власти уже эвакуировали из затопленных районов города свыше 320 тыс. жителей. К настоящему моменту наводнениями в Дачжоу разрушено порядка 9 тыс. жилых строений, прямой экономический ущерб оценивается в 696 млн. юаней (свыше 110 млн. долл.).

В районах бедствия продолжают работать спасатели.