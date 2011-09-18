В Берлине начались выборы

В Берлине проходят сегодня местные выборы, на которых партия канцлера Ангелы Меркель, ХДП, как ожидается, потеряет много голосов, как это уже произошло в ходе пяти выборов в различных землях в этом году.

Партнер по правящей коалиции - партия Свободных демократов - может не набрать 5% голосов и лишиться права заседать в земельном парламенте.

Такое развитие событий может побудить партию отозвать с места министра иностранных дел непопулярного Гвидо Вестервелле, замечает Би-би-си.