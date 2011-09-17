Китай дает Белоруссии миллиард долларов

Китай принял окончательное решение о выделении Белоруссии кредита на один миллиард долларов на льготных условиях, сообщает БЕЛТА. Также Белоруссии предоставлен безвозмездный грант на сумму около 11 миллионов долларов.

Как отмечает Agence France-Presse, кредит предназначен для финансирования совместных китайско-белорусских проектов. Детали условий, на которых предоставляется кредит, не разглашаются.

О том, что Белоруссия договорилась с Китаем о кредите, стало известно в марте 2010 года, замечает Лента.ру. В сентябре 2011 года министр финансов Белоруссии Андрей Харковец заявил, что страна покроет дефицит бюджета за счет китайских денег, а также за счет выпуска евробондов.