Китай дает Белоруссии миллиард долларов
23:39, 17 сентября 2011Мир
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И еще 11 миллионов вообще "за так"
Китай принял окончательное решение о выделении Белоруссии кредита на один миллиард долларов на льготных условиях, сообщает БЕЛТА. Также Белоруссии предоставлен безвозмездный грант на сумму около 11 миллионов долларов.
Как отмечает Agence France-Presse, кредит предназначен для финансирования совместных китайско-белорусских проектов. Детали условий, на которых предоставляется кредит, не разглашаются.
О том, что Белоруссия договорилась с Китаем о кредите, стало известно в марте 2010 года, замечает Лента.ру. В сентябре 2011 года министр финансов Белоруссии Андрей Харковец заявил, что страна покроет дефицит бюджета за счет китайских денег, а также за счет выпуска евробондов.
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