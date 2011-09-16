В России будет новый посол США

Президент США Барак Обама назначил Майкла Макфола новым послом Соединенных Штатов в России, сообщает Радио Свобода.

Официальное представление о назначении Макфола направлено в Сенат, который по закону должен утвердить его.

47-летний Майкл Макфол – ведущий советник Обамы по связям с Россией. Он считается одним из авторов стратегии «перезагрузки», которой придерживается нынешняя администрация США в отношениях с Москвой.

Макфол сменит на посту посла в России Джона Байерли, назначенного предыдущим президентом США Джорджем Бушем.