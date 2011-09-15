Украинцы ремонтировали танки для Каддафи?

В Ливии задержаны два украинца и два россиянина, которых подозревают в ремонте танков для прежнего ливийского режима.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил официальный представитель МИД РФ Александр ЛУКАШЕВИЧ.

В частности, он сообщил, что 27 августа на западе ливийской столицы бойцами повстанческого батальона «Какла», который контролирует эту часть Триполи, по подозрению в пособничестве прежнему режиму были задержаны сотрудники ливийской сервисной компании - двое граждан РФ и двое граждан Украины.

По словам А.ЛУКАШЕВИЧА, 3 сентября благодаря посольству РФ в Ливии эта группа была освобождена, однако 6 сентября эти граждане были вновь задержаны для проведения расследования «на предмет возможной причастности к ремонту и модернизации танков для лояльных КАДДАФИ сил»>.

Представитель МИД РФ отметил, что официальных обвинений украинцам и россиянам не предъявлено.

Он заверил, что российские дипломаты работают над скорейшим освобождением российский граждан и размещением их на территории российской дипломатической миссии.

А.ЛУКАШЕВИЧ сообщил, что задержанные содержаться в нормальных условиях - им разрешено говорить по телефону.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября вооруженные формирования Переходного национального совета Ливии задержали более 20 граждан Украины по подозрению в военном пособничестве бывшему лидеру Джамахирии Муамару КАДДАФИ.

Задержанные обвиняются в том, что в качестве снайперов они принимали участие в боевых действиях на стороне войск М.КАДДАФИ. Украинцы содержатся в одном из учебных центров на территории Триполи. Все они отвергают обвинения и утверждают, что работали поварами и нефтяниками.

5 сентября директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН заявил, что были задержаны 23 украинца, одного уже отпустили. По его словам, граждане Украины проходят процедуру проверки на причастность к сотрудничеству с режимом М.КАДДАФИ. Он уточнил, что эти люди являются гражданскими лицами, в частности, они работали по контракту инженерами в одной из нефтедобывающих компаний. По словам О.ВОЛОШИНА, среди задержанных есть одна женщина.