Каддафи просит ООН о защите

Муаммар Каддафи обратился в Совету Безопасности ООН с просьбой защитить контролируемый верными ему войсками город Сирт от НАТО, сообщает Reuters.

В письме, распространенном сирийским телеканалом "Арраи", Каддафи заявил, что НАТО несет ответственность за "неописуемый терроризм и разрушения" в Сирте и его окрестностях. Он призвал мировое сообщество не оставлять жителей города и помочь "прекратить эти преступления".

Со своей стороны, как сообщает AFP, сторонники Национального переходного совета обвинили силы Каддафи в выстраивании вокруг города цепи из танков с целью помешать мирным жителем покинуть Сирт перед началом наступления на него сил НПС. По данным противников полковника, пропагандисты Каддафи активно убеждают население в том, что новая власть страны представляет собой сборище террористов и исламистов.

Сирт, родной город Муаммара Каддафи, остается одним из немногих, контролируемых им. Помимо Сирта, это Сабха, а также Бани Валид, который сторонники Национального переходного совета штурмуют с 9 сентября. Жители Бани-Валида начали массово покидать город, сообщает Лента.ру.