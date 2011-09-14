В СНГ будет специальный орган

Секретариат Координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ прорабатывает вопрос о создании в рамках Содружества Независимых Государств специального координационного органа по борьбе с коррупцией.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом журналистам сообщил исполнительный секретарь Координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ Леонид ЕРМОЛАЕВ.

«Инициатива создания такого органа сотрудничества исходит от Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА. Необходимые документы готовятся Секретариатом Координационного совета генеральных прокуроров совместно с Исполнительным комитетом Содружества», - отметил Л.ЕРМОЛАЕВ.

Напомним, что сегодня в Беларуси прошло заседание Координационного совета генеральных прокуроров государств-участниц СНГ.

Справка УНИАН. В 2007 году генпрокуратуры стран СНГ заключили соглашение о взаимодействии в борьбе с коррупцией.