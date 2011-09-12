США угрожают новыми терактами через Facebook

Американские спецслужбы проводят расследование в связи с появлением на странице Белого дома в Facebook сообщений с угрозами проведения теракта.

Об этом сообщает NBC Washington.

Пользователь с никнеймом на арабском языке оставил на "стене" Белого дома в Facebook изображения Усамы бен Ладена и заявил: "Мы вернемся в США только на один день - 11 сентября 2011 года". Затем злоумышленник пообещал "прийти в Белый дом уже совсем скоро". В третьей записи потенциальный террорист объявил о планах "вернуться 11 сентября 2011, чтобы убить вас всех".

Сейчас указанные сообщения не доступны для просмотра.

По данным NBC New York, расследованием инцидента занялось бюро Секретной службы США по интернет-угрозам.

Ранее министерство национальной безопасности США объявило, что в годовщину терактов 9/11 экстремисты попытаются их повторить. Анонимный источник Associated Press заявил, что информация об угрозе была настолько конкретной, что ее нельзя было оставить без внимания. Также сообщалось, что целью террористов может стать Нью-Йорк или Вашингтон.

По данным Associated Press, в воскресенье, 11 сентября, два военных истребителя F-16 поднялись по тревоге после того, как в туалете авиалайнера компании American Airlines, летевшего из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, закрылись три пассажира. Истребители сопровождали самолет до его посадки в аэропорту имени Джона Кеннеди. Предположение о теракте оказалось ложным.

Напомним, 11 сентября 2001 года связаны с "Аль-Каидой" террористы похитили четыре самолета, два из которых врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один - в здание Пентагона, а еще один разбился в Пенсильвании. В результате этих терактов погибли около трех тысяч человек.

ТСН