Саркози едет в Грузию

Президент Франции Николя Саркози через месяц посетит с визитом Грузию. Об этом, как сообщает Грузия-онлайн, заявил французский госсекретарь по делам транспорта Тьерри Мариани, находящийся в Тбилиси. Он не стал уточнять какие-либо другие детали предстоящего визита президента Франции.

В начале августа текущего года в ряде зарубежных СМИ появилась информация о том, что в предстоящем октябре Николя Саркози совершит поездку в страны Южного Кавказа – Грузию, Армению и Азербайджан.

В последний раз в ранге главы государства Николя Саркози посещал Грузию в сентябре 2008 года.