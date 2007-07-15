CNN получил ”новое” видеообращение Осамы бин Ладена

Телеканал CNN в субботу объявил, что в его распоряжении оказалась видеозапись обращения руководства "Аль-Каиды", включающая в себя кадры с Осамой бин Ладеном, которого США считают "террористом номер один" в мире.

По словам представителей редакции арабоязычного вещания телеканала, 40-минутная видеозапись в ближайшее время должна была быть выложена на одном из интернет-сайтов, регулярно публикующих обращения исламских боевиков.

Осама бин Ладен появляется на пленке всего на 50 секунд, заявляя, что ""мученическая смерть - путь, открывающий правоверным врата рая". Такую смерть, говорит Ладен, хотел принять даже пророк Мухаммед. "Счастлив тот, кому Бог избрал удел мученика", - заключает глава "Аль-Каиды".

Когда именно был записан видеофрагмент с участием Осамы бин Ладена, сообщает CNN, пока установить не удалось. Однако есть основания предполагать, что речь идет об архивной записи, смонтированной с более новыми материалами. В пользу этой версии говорит тот факт, что на пленке бин Ладен запечатлен на том же фоне, что на записях, распространенных "Аль-Каидой" в 2001 году.

Кроме фрагмента с бин Ладеном, отмечает Лента.ру, видеозапись включает и выступление Абу Мусаба аль-Заркави - главы "Аль-Каиды" в Ираке, ликвидированного в октябре 2006 года.

Наравне с архивными записями, отмечается в сообщении телеканала, пленка содержит фрагменты, записанные уже в текущем году. К ним относится обращение Мустафы абу аль-Язида (Mustafa abu al-Yazid), назначенного в мае 2007 года командующим операциями "Аль-Каиды" в Афганистане. С большой долей вероятности запись была сделана уже после того, как аль-Язид занял этот пост.

13 июля Сенат Конгресса США принял решение удвоить награду за голову Осамы бин Ладена, пообещав 50 миллионов долларов тому, кто сможет поймать террориста или предоставить информацию, благодаря которой его можно будет ликвидировать. Предполагается, что бин Ладен с конца 2001 года укрывается в одном из труднодоступных районов на территории Афганистана. Однако, несмотря на все попытки американских спецслужб получить информацию о местонахождении главы "Аль-Каиды", до настоящего времени никаких достоверных сведений о том, где укрывается бин Ладен получить не удалось.