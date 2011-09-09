Интерпол выдал ордер на арест Каддафи и его сына

Интерпол сегодня выдал "красное уведомление" - ордер на арест бывшего ливийского лидера Муамара КАДДАФИ, одного из его сыновей Сейфа Аль-ИСЛАМА и главы ливийской разведслужбы Абдуллы Аль-СЕНУССИ.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом говорится в распространенном сегодня заявлении генерального секретаря Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Рональда НОУБЛА.

Распоряжение об задержании ливийских высокопоставленных лиц выдано на основе ордера Международного уголовного суда (МУС).

Как пояснил Р.НОУБЛ, полковник М.КАДДАФИ является "беглецом, ареста которого требует его страна и МУС, чтобы предать суду на основе тяжких обвинений".

Документ адресован 188 странам-членам Интерпола. Как отмечается в заявлении, "Муамар КАДДАФИ является преступником", при этом сама Ливия и Интерпол "хотят, чтобы он был арестован и привлечен к ответственности по выдвинутым в отношении него серьезным обвинениям в преступлениях".

"Красное уведомление" позволяет существенно ограничить возможности полковника, его сына и главы разведслужбы по пересечению международных границ.

Р.НОУБЛ выразил надежду, что данное предписание станет "важным инструментом, который поможет определить их местонахождение и задержать".

Как сообщал УНИАН, в середине февраля в Ливии начались массовые демонстрации с требованием ухода правящего страной более 40 лет М.КАДДАФИ, которые впоследствии переросли в вооруженное противостояние между правительственными силами и оппозицией.

В ходе почти шести месяцев боевых действий противникам режима М.КАДДАФИ удалось установить контроль почти над всей территорией Ливии. Перелом в боевых действиях наступил в третьей декаде августа, когда силы оппозиции при поддержке авиации НАТО заняли ливийскую столицу Триполи. О судьбе самого М.КАДДАФИ до сих пор ничего не известно. Часть его семьи бежала в Алжир.

Повстанцы сформировали Переходный национальный совет, который теперь управляет Ливией.